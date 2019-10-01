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РИА Новости

Путин поздравил Пашиняна с результатами саммита ЕАЭС

21:34 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания ЕАЭС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания итоговых документов по итогам заседания ЕАЭС
ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил стратегический характер отношений двух стран и поздравил его с результатами саммита ЕАЭС, который состоялся в Ереване.
"Хочу подтвердить стратегический характер наших отношений. Они скреплены не только событиями последних лет или десятилетий, а скреплены многовековой историей отношений наших народов. Вас, как председателя ЕАЭС, хочу поздравить с результатами саммита в Ереване", - сказал Путин на встрече с Пашиняном.
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Он добавил, что результаты саммита "действительно хорошие", в том числе и "с точки зрения развития связей с нашими партнерами из третьих стран".
"Нет ни одного сбоя - наоборот, достигнуты все договоренности в рамках организации между странами-участницами этого союза. Вы тот человек, который приложил максимум усилий для такой результативной работы", - добавил Путин.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Члены ЕАЭС - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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