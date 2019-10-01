Партия "Голос" призвала Зеленского дать пояснения по "формуле Штайнмайера"

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука требует провести закрытое заседание Верховной рады, на котором президент Владимир Зеленский расскажет о согласованной в Минске "формуле Штайнмайера".

Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

"Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент. Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook

В партии заявили, что выступают категорически против проведения выборов в Донбассе без безусловного контроля Украины за украинско-российской границей. "Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", - считают в партии.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.