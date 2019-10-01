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РИА Новости

Партия "Голос" призвала Зеленского дать пояснения по "формуле Штайнмайера"

21:28 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародный депутат Святослав Вакарчук
Народный депутат Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
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Народный депутат Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Украинская партия "Голос" лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука требует провести закрытое заседание Верховной рады, на котором президент Владимир Зеленский расскажет о согласованной в Минске "формуле Штайнмайера".
Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 21:17РИА Новости
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
"Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить: какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент. Из имеющейся информации невозможно понять: кто и каких договоренностей достиг со страной-агрессором под видом реализации несуществующей "формулы Штайнмайера", - говорится в заявлении, опубликованном на странице партии в Facebook.
В партии заявили, что выступают категорически против проведения выборов в Донбассе без безусловного контроля Украины за украинско-российской границей. "Любые выборы возможны только при условии соблюдения полной безопасности граждан. Безопасность возможна только при условии полного контроля над границей. Если контроля над границей не будет, выборы нельзя считать ни демократическими, ни безопасными, ни свободными, даже если таковыми их назовут международные эксперты", - считают в партии.
Председатели парламентов ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка на встрече в Луганске
Вчера, 20:36РИА Новости
В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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"Формула Штайнмайера"Святослав ВакарчукФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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