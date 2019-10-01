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РИА Новости

Режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным

21:15 01.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер Оливер Стоун
Режиссер Оливер Стоун
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер Оливер Стоун. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина.
"Я очень горжусь этими интервью - четыре часа, и их посмотрели люди, которые не остались равнодушны", - сказал режиссер в интервью немецкому изданию Welt.
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
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По мнению режиссера, "американцы могут быть очень глупыми по отношению к другим странам, но в случае с Россией их глупость смертельна". Отвечая на вопрос о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США, режиссер отметил, что "ни на секунду не верит в то, что русские повлияли на все это". "Это чепуха", - считает Стоун.
При этом, касаясь американского президента Дональда Трампа, Стоун отметил, что в настоящее время у него "нет вдохновения для сценария" фильма о нынешнем лидере США. По его словам, больше всего в Трампе его поражает "степень уверенности в себе". "Многие считают, что он нарцисс до глубины души. А нарциссу всегда необходимо побеждать. Это опасно", - пояснил режиссер.
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Оливер СтоунВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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