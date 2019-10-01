Режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью, которые он взял у президента России Владимира Путина.

"Я очень горжусь этими интервью - четыре часа, и их посмотрели люди, которые не остались равнодушны", - сказал режиссер в интервью немецкому изданию Welt

По мнению режиссера, "американцы могут быть очень глупыми по отношению к другим странам, но в случае с Россией их глупость смертельна". Отвечая на вопрос о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы в США, режиссер отметил, что "ни на секунду не верит в то, что русские повлияли на все это". "Это чепуха", - считает Стоун.