Суд признал законным решение ФАС по ценам Варандейского терминала "Лукойла"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС РФ о том, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" завышала цену перевалки нефти на принадлежащем ей морском терминале в Ненецком автономном округе.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании.

"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится в карточке дела.

Первая инстанция удовлетворила заявление структуры "Лукойла", потребовавшей признать недействительными решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года. Антимонопольное ведомство тогда признало ООО "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции. По мнению ФАС, компания, злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение закона.

В пресс-службе ФАС подтвердили РИА Новости, что апелляционный суд во вторник отклонил заявление "Варандейского терминала", оспаривавшего акты ведомства.

Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года).

Судебное разбирательство и в первой, и в апелляционной инстанции по просьбе ФАС, а также привлеченных третьими лицами "Башнефти" и "Башнефть-Полюса", проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.