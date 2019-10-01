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РИА Новости

Суд признал законным решение ФАС по ценам Варандейского терминала "Лукойла"

21:13 01.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение ФАС РФ о том, что подконтрольная "Лукойлу" компания "Варандейский терминал" завышала цену перевалки нефти на принадлежащем ей морском терминале в Ненецком автономном округе.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании.
"Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт", - говорится в карточке дела.
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Первая инстанция удовлетворила заявление структуры "Лукойла", потребовавшей признать недействительными решение и предписание ФАС от 27 марта 2019 года. Антимонопольное ведомство тогда признало ООО "Варандейский терминал" нарушителем закона о защите конкуренции. По мнению ФАС, компания, злоупотребляя доминирующим положением, установила монопольно высокую, экономически не обоснованную цену перевалки нефти. Ведомство предписало устранить нарушение закона.
В пресс-службе ФАС подтвердили РИА Новости, что апелляционный суд во вторник отклонил заявление "Варандейского терминала", оспаривавшего акты ведомства.
Антимонопольное дело было возбуждено по заявлениям компаний "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" (дочерние структуры "Роснефти" с октября 2016 года).
Судебное разбирательство и в первой, и в апелляционной инстанции по просьбе ФАС, а также привлеченных третьими лицами "Башнефти" и "Башнефть-Полюса", проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.
"Башнефть-Полюс" - совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%), разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в Ненецком АО. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" "Лукойла". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.
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