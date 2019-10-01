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РИА Новости

Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400

21:11 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
© РИА Новости / Александр Вильф
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Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Индия надеется, что США поймут, почему для нее закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 важна, заявил во вторник глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар.
"Индия приняла решение по С-400, и мы обсуждали это с властями США. Я в определенной степени уверен в моей способности убеждать. Я надеюсь, что люди поймут, почему эта конкретная сделка действительно важна для нас ", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
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Военный политолог объяснил, почему Индия не откажется от С-400Индия намерена донести до госсекретаря США Майка Помпео, что не откажется от покупки С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что США пытаются использовать политику в конкурентной борьбе.
Так он ответил на вопрос о том, готова ли Индия к возможным санкциям со стороны США в ответ на закупку С-400.
Ранее перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне глава МИД Индии заявил, что ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет. Он подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
18 сентября 2015, 13:30РИА Новости
Характеристики С-400 "Триумф"Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" - в инфографике МИА "Россия сегодня".
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
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Субраманиам ДжайшанкарС-400 «Триумф»МИД ИндииИндияСШАВ мире
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