Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Индия надеется, что США поймут, почему для нее закупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 важна, заявил во вторник глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар.

"Индия приняла решение по С-400, и мы обсуждали это с властями США. Я в определенной степени уверен в моей способности убеждать. Я надеюсь, что люди поймут, почему эта конкретная сделка действительно важна для нас ", - сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Индия к возможным санкциям со стороны США в ответ на закупку С-400.

Ранее перед встречей с госсекретарём США Майком Помпео в Вашингтоне глава МИД Индии заявил, что ни одно государство в мире, в том числе США, не в праве указывать Индии, может ли она закупать военную технику у России или нет. Он подчеркнул, что вопросы закупок военной техники, а также выбора ее поставщиков всегда оставались "суверенным правом" его страны.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.