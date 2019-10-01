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РИА Новости

ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"

21:06 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса подписали "особое мнение" с привязкой к согласованию "формулы Штайнмайера", сообщила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
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"Я хотела бы обозначить еще один важный аспект, что данный текст был подписан и нами, в том числе с Владиславом Николаевичем (Дейнего, полпред ЛНР на переговорах в Минске - ред.), но также существует и особое мнение, подписанное нами как представителями республик, о том, что имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили", - сообщила Никонорова журналистам.
Она уточнила, что речь идет о поправках в конституцию Украины, об аспектах особого статуса Донбасса, аспектах модальностей выборов и амнистии. "И обо всем том, что по комплексу мер (по реализации минских соглашений - ред.) должно согласовываться с нами как с представителями Донбасса здесь в Минске.... И именно при понимании этого был подписан текст "формулы Штайнмайера", - отметила глава МИД ДНР.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерМинскУкраинаВ мире
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