ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Самопровозглашенные республики Донбасса подписали "особое мнение" с привязкой к согласованию "формулы Штайнмайера", сообщила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

"Я хотела бы обозначить еще один важный аспект, что данный текст был подписан и нами, в том числе с Владиславом Николаевичем (Дейнего, полпред ЛНР на переговорах в Минске - ред.), но также существует и особое мнение, подписанное нами как представителями республик, о том, что имплементация данной формулы украинским законодательством должна сопровождаться согласованием всех тех самых аспектов, о которых мы говорили", - сообщила Никонорова журналистам.

Она уточнила, что речь идет о поправках в конституцию Украины, об аспектах особого статуса Донбасса, аспектах модальностей выборов и амнистии. "И обо всем том, что по комплексу мер (по реализации минских соглашений - ред.) должно согласовываться с нами как с представителями Донбасса здесь в Минске.... И именно при понимании этого был подписан текст "формулы Штайнмайера", - отметила глава МИД ДНР.

Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов