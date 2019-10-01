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РИА Новости

Силовики не выполняют меры контроля за перемирием, заявили в ДНР

20:56 01.10.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинПредставители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел силовиков в селе Коминтерново на юге ДНР. 1 сентября 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Число нарушений режима прекращения огня в Донбассе увеличилось, украинские силовики не выполняют ни одного пункта дополнительных мер контроля за перемирием, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры контроля за прекращением огня. Среди них запрет на ведение любого вида огня, на диверсионную деятельность, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Количество нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины увеличилось. В отчетах миссии ОБСЕ фиксируются последствия обстрелов из тяжелого вооружения, следовательно, данная военная техника продолжает находиться в зоне безопасности, что противоречит Комплексу мер. Кроме того, согласованные сторонами дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня не выполняются украинской стороной ни по одному пункту", – отметил Никоноров.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня, только за последние две недели украинские силовики 226 раз нарушили перемирие, выпустив по республике более 150 снарядов и 160 мин. В результате обстрелов были ранены пятеро человек.
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