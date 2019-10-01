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РИА Новости
Новости Подмосковья

Современный комплекс по переработке мусора откроют в Подмосковье в октябре

20:48 01.10.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевПрессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки
Прессованные алюминиевые банки для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подмосковье переходит на умную систему переработки отходов. В октябре в Коломенском городском округе откроется один из таких комплексов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.
Всего в регионе откроют 12 комплексов по переработке отходов, три из которых уже успешно работают. Как отметил Хромушин, они сформируют новую отрасль по обращению с мусором.
"18 октября мы будем открывать комплекс по переработке отходов "Мячиково" в Коломенском городском округе. Кроме того, в этом году откроется такой же комплекс и в Егорьевске. Скорее всего, это произойдет 1 ноября. Вся Московская область ждет открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%", ‒ рассказал министр.
Он добавил, что каждый такой объект помогает органам власти продуктивно взаимодействовать с жителями.
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"Когда мы только планировали строительство этих комплексов, все думали, что это очередная свалка и полигон. Мы пообещали, что как только запустим объекты, займемся рекультивацией. И занялись. У нас разбирается все вторичное сырье, больше недели не задерживается ни пластик, ни алюминий. Последняя фаза ‒ пакетирование хвостов. Все прекрасно понимают, что в таком виде они могут быть использованы как топливо для заводов по термической переработке", ‒ отметил Хромушин.
Сейчас в Московской области функционируют три современных комплекса по переработке мусора: в Серебряных Прудах, Рошале и Зарайске. До конца года откроются еще четыре, а в 2020 году ‒ пять. В 2022 году должны запустить четыре завода термической обработки мусора, которые будут работать с применением исключительно экологически безопасной технологии. Благодаря этому разгрузятся полигоны в регионе, которые сейчас содержат порядка 10 миллионов тонн отходов. Через три года на них должно быть не более 600‒700 тысяч тонн мусора.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская область
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