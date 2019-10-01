Эквадор планирует выйти из ОПЕК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter

"Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

"Это решение вызвано внутренними делами и вызовами, которые должна разрешить страна, связанными с фискальной устойчивостью. Данная мера продолжает линию национального правительства, направленную на сокращение государственных расходов и увеличение доходов", - поясняет министерство.

"Национальное правительство продолжит поддерживать все усилия, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти, а также действия, предпринятые организациями и странами-партерами для того, чтобы гарантировать равноправный доступ к энергии. Желаем успехов ОПЕК в продолжении той важной работы, которую она осуществляет с 1960 года на пользу как стран-производителей, так и потребителей нефти", - также добавило ведомство.Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти.

Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти. Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году.