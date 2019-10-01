Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T21:31Z
https://ria.ru/20191001/1559334915.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154750/62/1547506225_0:0:3127:1760_1036x0_80_0_0_a23da87f419da1138abe5fe39a128307.jpg
РИА Новости

Эквадор планирует выйти из ОПЕК

20:47 01.10.2019 (обновлено: 21:31 01.10.2019)
727
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Участники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Участники заседания организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Эквадор планирует выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с января 2020 года, говорится в сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны, опубликованном в соцсети Twitter.
"Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
19 сентября, 20:09РИА Новости
Новак не видит оснований, чтобы менять условия сделки ОПЕК+
"Это решение вызвано внутренними делами и вызовами, которые должна разрешить страна, связанными с фискальной устойчивостью. Данная мера продолжает линию национального правительства, направленную на сокращение государственных расходов и увеличение доходов", - поясняет министерство.
"Национальное правительство продолжит поддерживать все усилия, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти, а также действия, предпринятые организациями и странами-партерами для того, чтобы гарантировать равноправный доступ к энергии. Желаем успехов ОПЕК в продолжении той важной работы, которую она осуществляет с 1960 года на пользу как стран-производителей, так и потребителей нефти", - также добавило ведомство.Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти.
Согласно данным сентябрьского доклада ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, добыча нефти Эквадора в августе составила 537 тысяч баррелей в сутки. Страна входит в число членов ОПЕК с самым небольшим объемом добычи нефти. Эквадор присоединился к ОПЕК в 1973 году. Девятнадцать лет спустя, в 1992 году, он добровольно приостановил свое членство и снова возобновил его в 2007 году.
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
12 сентября, 10:07РИА Новости
Действия ОПЕК+ положительно влияют на мировой рынок нефти, заявил Новак
Одновременно, Эквадор является участником сделки ОПЕК+. Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В том числе, Эквадор обязался сокращать добычу на 16 тысяч баррелей в сутки, до 508 тысяч баррелей в сутки.
1012114
Обсудить 0
ОПЕКЭквадорЭкономика
Рекомендуем
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз по росту мировой торговли
РИА
Новости
Флаги Эквадора. Архив
Эксперт прокомментировал планы Эквадора выйти из ОПЕК
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара
Лента
новостей
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Автозаправочная станция
Суд признал законным решение ФАС по ценам Варандейского терминала "Лукойла"
Ночной пуск ракет зенитными ракетными системами С-400 Триумф
СМИ сообщили об испытаниях С-500 в Сирии
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар
Глава МИД Индии прокомментировал возможные санкции США за закупку С-400
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Добыча нефти
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится до $87,2 за тонну
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Осложнения в развитии Китая отразятся на всем мире, считает посол в Пекине
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
Лента новостейМолния