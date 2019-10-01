В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" не гарантирует выполнение Киевом взятых на себя обязательств и предоставление особого статуса Донбассу, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Контактная группа во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу.
"К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под "формулой", вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив республикам Донбасса особый статус путём внесения соответствующих изменений в конституцию", - сказал Бидёвка журналистам.
Он не исключает, это может быть "очередная имитация Украиной бурной политической активности".
"Однако есть и позитивный момент: Киев выполнил условия встречи стран-гарантов минских соглашений: подписание формулы Штайнмайера, разведение сил в Петровском и Золотом", - добавил Бидёвка.