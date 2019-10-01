В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"

"К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под "формулой", вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив республикам Донбасса особый статус путём внесения соответствующих изменений в конституцию", - сказал Бидёвка журналистам.