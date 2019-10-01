Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-02T10:19Z
https://ria.ru/20191001/1559334654.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155519/14/1555191453_354:508:3092:2048_1036x0_80_0_0_97347a4878ebbcd380cbf3bc5ae483cb.jpg
РИА Новости

В ДНР усомнились, что Киев выполнит обязательства по "формуле Штайнмайера"

20:36 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
1003
© РИА НовостиПредседатели парламентов ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка на встрече в Луганске
Председатели парламентов ЛНР Денис Мирошниченко и ДНР Владимир Бидевка на встрече в Луганске
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" не гарантирует выполнение Киевом взятых на себя обязательств и предоставление особого статуса Донбассу, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Контактная группа во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера", определяющую порядок предоставления особого статуса Донбассу.
"К сожалению, у нас нет веры в украинских политиков. То, что Украина поставила свою подпись под "формулой", вовсе не значит, что украинские власти собираются выполнять взятые на себя обязательства, предоставив республикам Донбасса особый статус путём внесения соответствующих изменений в конституцию", - сказал Бидёвка журналистам.
Он не исключает, это может быть "очередная имитация Украиной бурной политической активности".
"Однако есть и позитивный момент: Киев выполнил условия встречи стран-гарантов минских соглашений: подписание формулы Штайнмайера, разведение сил в Петровском и Золотом", - добавил Бидёвка.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Вчера, 20:21РИА Новости
В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"
2130101
Обсудить 2
"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"
РИА
Новости
Представитель ЛНР в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ЛНР и ДНР подписали "особое мнение" к "формуле Штайнмайера"
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Националисты устроили митинг у офиса Зеленского из-за "формулы Штайнмайера"
Лента
новостей
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко опасается снятия санкций с России из-за "формулы Штайнмайера"
Флаги ДНР в Донецке
Украинский политолог назвал подписание "формулы Штайнмайера" шагом к миру
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Партия Тимошенко считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Киева
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
ОБСЕ призвала обеспечить безопасность жителей Донбасса
Народный депутат Святослав Вакарчук
Партия "Голос" призвала Зеленского дать пояснения по "формуле Штайнмайера"
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог
Житель ДНР с флагом
Украина подписала "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58России и Китаю следует углублять понимание друг о друге, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
10:34На Украине прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера", сообщили СМИ
10:34Рынок газа Китая в будущем сравняется с европейским, заявил Зубков
Лента новостейМолния