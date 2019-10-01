Украинский политолог назвал подписание "формулы Штайнмайера" шагом к миру

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" является шагом к деэскалации конфликта и достижению мира в Донбассе, заявил РИА Новости руководитель украинского центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Контактная группа в Минске на заседании во вторник согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.

"Безусловно, это шаг к деэскалации конфликта, это шаг к миру, однако основная проблема будет в том, как это реализовать. Теперь следующий ход будет в октябре, когда мы получим встречу в "нормандском формате", где будет подписан план мирного урегулирования", - заявил Золотарев. По его мнению, в январе будет принят Радой новый закон об особом статусе Донбасса, а дальше в апреле пройдут местные выборы по всей стране.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.