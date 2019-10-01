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РИА Новости

Отвод сил в Донбассе запланирован на 7 октября, заявили в ОБСЕ

20:24 01.10.2019 (обновлено: 20:35 01.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкБойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил
Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Бойцы подразделений ДНР в селе Петровское во время отвода сил. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
"По итогом дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском", - заявил Сайдик журналистам во вторник в Минске.
Роман Бессмертный на брифинге, посвященном результатам заседания трехсторонней контактной группы
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Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера"
По его словам, в центре дискуссий на переговорах во вторник в Минске была "формула Штайнмайера". "По рекомендации политически советников "нормандской четверки" от 11 сентября, сегодня члены контактной группы и представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера" для имплементации в украинском законодательстве", - отметил Сайдик.
Касаясь возможной даты местных выборов в Донбассе, спецпредставитель ОБСЕ заявил, что "по этому вопросу еще предстоит много работы в рамках контактной группы и нормандского формата". По его словам, "эти два важных шага были сделаны на основе требований "нормандского формата". "Я надеюсь, что этим контактная группа содействует дальнейшей работе в рамках "нормандского формата", - добавил дипломат.
Он также отметил прогресс в вопросе восстановления моста в Станице Луганской. По словам Сайдика, в настоящее время строится временный обходной мост.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРМартин СайдикОБСЕДонбассВ мире
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