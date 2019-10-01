Отвод сил в Донбассе запланирован на 7 октября, заявили в ОБСЕ

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"По итогом дискуссий по вопросам безопасности контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском", - заявил Сайдик журналистам во вторник в Минске.

По его словам, в центре дискуссий на переговорах во вторник в Минске была "формула Штайнмайера". "По рекомендации политически советников "нормандской четверки" от 11 сентября, сегодня члены контактной группы и представители ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ред.) письмами в мой адрес подтвердили текст "формулы Штайнмайера" для имплементации в украинском законодательстве", - отметил Сайдик.

Касаясь возможной даты местных выборов в Донбассе, спецпредставитель ОБСЕ заявил, что "по этому вопросу еще предстоит много работы в рамках контактной группы и нормандского формата". По его словам, "эти два важных шага были сделаны на основе требований "нормандского формата". "Я надеюсь, что этим контактная группа содействует дальнейшей работе в рамках "нормандского формата", - добавил дипломат.

Он также отметил прогресс в вопросе восстановления моста в Станице Луганской. По словам Сайдика, в настоящее время строится временный обходной мост.