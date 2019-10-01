В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Во вторник полпред РФ Борис Грызлов в контактной группе по Донбассу заявил, что на заседании во вторник согласованы "формула Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев согласовал текст "формулы Штайнмайера".
"Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский мирный процесс с мертвой точки", - цитирует Железняка его пресс-служба.
"Если в результате подписания "формулы Штайнмайера" начнется политическое урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, это придаст импульс возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", - добавил депутат.
Политик отметил, что неоднократные попытки призвать Киев к выполнению достигнутых соглашений в Минске до сих пор не увенчались успехом и вместо того, чтобы влиять на руководство Украины, Запад пытается голословно обвинять Россию в сохранении напряженности на Донбассе.
"В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе. При этом важно, чтобы все подписанные пункты, включая особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме. В первую очередь, это относится к Киеву, который не раз подписывал различные соглашения, но не удосужился их выполнять", - добавил парламентарий.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.