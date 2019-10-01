В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Во вторник полпред РФ Борис Грызлов в контактной группе по Донбассу заявил, что на заседании во вторник согласованы "формула Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев согласовал текст "формулы Штайнмайера".

"Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский мирный процесс с мертвой точки", - цитирует Железняка его пресс-служба.

"Если в результате подписания "формулы Штайнмайера" начнется политическое урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, это придаст импульс возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", - добавил депутат.

Политик отметил, что неоднократные попытки призвать Киев к выполнению достигнутых соглашений в Минске до сих пор не увенчались успехом и вместо того, чтобы влиять на руководство Украины, Запад пытается голословно обвинять Россию в сохранении напряженности на Донбассе.

"В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе. При этом важно, чтобы все подписанные пункты, включая особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме. В первую очередь, это относится к Киеву, который не раз подписывал различные соглашения, но не удосужился их выполнять", - добавил парламентарий.

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.