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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"

20:21 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подписание "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский процесс с мертвой точки и будет способствовать возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Во вторник полпред РФ Борис Грызлов в контактной группе по Донбассу заявил, что на заседании во вторник согласованы "формула Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Киев согласовал текст "формулы Штайнмайера".
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Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера"
"Подписание так называемой "формулы Штайнмайера" позволит сдвинуть минский мирный процесс с мертвой точки", - цитирует Железняка его пресс-служба.
"Если в результате подписания "формулы Штайнмайера" начнется политическое урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, это придаст импульс возобновлению диалога в рамках "нормандского формата", - добавил депутат.
Политик отметил, что неоднократные попытки призвать Киев к выполнению достигнутых соглашений в Минске до сих пор не увенчались успехом и вместо того, чтобы влиять на руководство Украины, Запад пытается голословно обвинять Россию в сохранении напряженности на Донбассе.
"В России, безусловно, поддерживают любые подвижки в плане урегулирования конфликта на Донбассе. При этом важно, чтобы все подписанные пункты, включая особый статус Донбасса и разведение сил, были исполнены в полном объеме. В первую очередь, это относится к Киеву, который не раз подписывал различные соглашения, но не удосужился их выполнять", - добавил парламентарий.
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
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Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерГосдума РФВладимир ЗеленскийБорис ГрызловУкраинаВ мире
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