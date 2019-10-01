В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока

ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.

Подобная ситуация вызвана прекращением прямого авиасообщения с Россией.

По ее словам, сокращение турпотока в Тбилисском аэропорту составило 17 процентов, в Батумском — 12 процентов.

"В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики", — цитирует Закадзе Sputnik Грузия

Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

Грузинские власти ожидают, что в текущем году туристический сектор страны может не досчитаться 710 миллионов долларов.

Прекращения авиасообщения

Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.