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РИА Новости

В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока

20:20 01.10.2019 (обновлено: 20:51 01.10.2019)
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанк"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 1 окт — РИА Новости. В международных аэропортах Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние десять лет, сообщила заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе.
Подобная ситуация вызвана прекращением прямого авиасообщения с Россией.
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По ее словам, сокращение турпотока в Тбилисском аэропорту составило 17 процентов, в Батумском — 12 процентов.
"В августе пассажиропоток в Батумском аэропорту был сокращен на 20 процентов. За последние десять лет это первый случай такой негативной статистики", — цитирует Закадзе Sputnik Грузия.
Она также выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.
Грузинские власти ожидают, что в текущем году туристический сектор страны может не досчитаться 710 миллионов долларов.
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Прекращения авиасообщения

Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов согласно протоколу мероприятия сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.
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БатумиРоссияТбилисиГрузияСаломе ЗурабишвилиВ мире
Популярные комментарии
Неделю назад вылетал с Батуми, так в аэропорту не было свободного места, где сесть, в ожидании рейса, люди сидели прямо на полу. Аэропорт был просто переполнен.
1 октября, 20:34
МКМишка Квакин
18934111193
Очень жаль наши народы в этой проблеме не виноваты-кому то выгодно было нас поссорить и мы все знаем кому...
1 октября, 20:31
Kant S.U.
135041159
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