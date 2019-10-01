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РИА Новости

Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины

20:19 01.10.2019 (обновлено: 20:49 01.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем украинского государства".
Во вторник на заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе была согласована "формула Штайнмайера", определяющая порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
"То, что произошло в Минске - это попытка демонтажа украинского государства! Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим", - написал Парубий во вторник на своей странице в Facebook.
Бывший советник экс-президента Константин Елисеев назвал согласование "формулы Штайнмайера" "капитуляцией". "Подписать "формулу Штайнмайера" в навязанной редакции – это прекратить бороться и капитулировать", - написал бывший советник Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей ПарубийФранк-Вальтер ШтайнмайерВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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