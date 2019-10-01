Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем" Украины

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал договоренности в Минске по Донбассу "демонтажем украинского государства".

Во вторник на заседании контактной группы по урегулированию в Донбассе была согласована "формула Штайнмайера", определяющая порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.

"То, что произошло в Минске - это попытка демонтажа украинского государства! Все государственники должны объединиться, чтобы не допустить сценария капитуляции! И мы не допустим", - написал Парубий во вторник на своей странице в Facebook

Бывший советник экс-президента Константин Елисеев назвал согласование "формулы Штайнмайера" "капитуляцией". "Подписать "формулу Штайнмайера" в навязанной редакции – это прекратить бороться и капитулировать", - написал бывший советник Порошенко в своем микроблоге в Twitter.