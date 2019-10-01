Меркель рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Мировая экономика находится в непростой ситуации, есть повсеместный прогноз о замедлении, связанный, в частности, с торговым конфликтом между США и Китаем и выходом Великобритании из ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она добавила, что замедление в развитии экономики связано "с существующей нестабильностью, в связи с торговым конфликтом между США и Китаем, с другой стороны, если говорить о европейском ландшафте, в связи с выходом Великобритании из ЕС, который еще не завершен и никто не знает, будет ли он организованным, над чем мы работаем, и что я считаю еще возможным".
Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.
Что касается ситуации вокруг Brexit, то на данный момент она зашла в тупик: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
По словам Меркель, международные институты в области экономики и финансов "находятся под давлением", в то время как "мультилатеральное сотрудничество имеет выдающееся значение", надежду вызывают в этой связи прогнозы МВФ о продолжающемся росте индивидуального потребления. Она подтвердила, что в Германии эта картина подтверждается.
По ее словам, она поддерживает инициативу Всемирного банка, в том числе в поддержке ориентированных на защиту климата программ и создания рабочих мест в Африке. Меркель добавила, что африканский континент "должен прийти к подъему", Берлин в G7 выступает в поддержку экономического развития Африки.
Меркель добавила, что участники встречи обсудили проблемы цифровизации и налогообложение предприятий в цифровой сфере, подчеркнув, что "давление в этой связи в Европе особенно велико". Она повторила, что Германия стремится к реформе ВТО.