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РИА Новости

Меркель рассказала о влиянии Brexit на мировую экономику

20:08 01.10.2019 (обновлено: 20:33 01.10.2019)
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© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Мировая экономика находится в непростой ситуации, есть повсеместный прогноз о замедлении, связанный, в частности, с торговым конфликтом между США и Китаем и выходом Великобритании из ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы единогласно решили, что мировая экономика находится в непростой ситуации, есть повсюду замедление развития в прогнозах всех организаций, мы видим это в Германии в наших собственных прогнозах развития", - сказала Меркель на пресс-конференции после встречи с главами международных финансовых организаций.

Она добавила, что замедление в развитии экономики связано "с существующей нестабильностью, в связи с торговым конфликтом между США и Китаем, с другой стороны, если говорить о европейском ландшафте, в связи с выходом Великобритании из ЕС, который еще не завершен и никто не знает, будет ли он организованным, над чем мы работаем, и что я считаю еще возможным".
Между крупнейшими экономиками мира, США и Китаем, с 2018 года идет так называемая торговая война. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября. Очередной раунд торговых переговоров ожидается 10-11 октября.
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Что касается ситуации вокруг Brexit, то на данный момент она зашла в тупик: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
По словам Меркель, международные институты в области экономики и финансов "находятся под давлением", в то время как "мультилатеральное сотрудничество имеет выдающееся значение", надежду вызывают в этой связи прогнозы МВФ о продолжающемся росте индивидуального потребления. Она подтвердила, что в Германии эта картина подтверждается.

"Утвержденная нами программа в области защиты климата с общими инвестициями в размере 45 миллиардов евро в следующие годы, до 2023 года, является примером того, как можно стимулировать рост, поддерживать инновации, развивать исследования", - сказала Меркель.

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По ее словам, она поддерживает инициативу Всемирного банка, в том числе в поддержке ориентированных на защиту климата программ и создания рабочих мест в Африке. Меркель добавила, что африканский континент "должен прийти к подъему", Берлин в G7 выступает в поддержку экономического развития Африки.

"К сожалению, для немецкой промышленности привлекательность еще не настолько велика, чтобы инвестировать в Африку в значительной степени, и МВФ подчеркнул сегодня, что эти финансовые вливания должны быть более массивны", - сказала она.

Меркель добавила, что участники встречи обсудили проблемы цифровизации и налогообложение предприятий в цифровой сфере, подчеркнув, что "давление в этой связи в Европе особенно велико". Она повторила, что Германия стремится к реформе ВТО.
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BrexitАнгела МеркельКитайСШАВ мире
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