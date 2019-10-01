Сергея Глазьева назначили министром по интерграции и макроэкономике ЕЭК

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) стал Сергей Глазьев, сообщили РИА Новости в пресс-службе комиссии.
"Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК", - сообщили в пресс-службе.
Глазьев займёт место Татьяны Валовой, которая заняла должность руководителя офиса ООН в Женеве.
Глазьев – известный российский политик, в начале 1990-х годов занимал пост первого замминистра, а затем и министра внешнеэкономических связей РФ. Позже был депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов. В 2008 году был заместителем генсекретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), а с 2009 по 2012 годы занимал должность ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В июне 2012 года был назначен советником президента РФ.
В качестве советника президента Глазьев известен своими докладами главе государства, где жёстко критиковал действия правительства и Банка России. В частности, он призывал Минфин и ЦБ отказаться от вложения средств национальных резервов РФ в доллары и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производство. Среди известных идей Глазьева также – ограничить вывоз капитала из страны, поддержать собственных производителей через ослабление рубля, а также запретить закупки импортных товаров за счет государства.