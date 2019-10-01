Гендиректор "Дождя" не знает о причинах повторного вызова на допрос в СК

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила РИА Новости, что не знает причины повторного вызова на допрос в Следственный комитет.

Повестка о вызове на допрос опубликована на официальном сайте "Дождя". Сообщается, что допрос пройдет 2 октября в Главном управлении по расследованию особо важных дел. Синдееву в качестве свидетеля допросит старший следователь по особо важным делам Рустам Габдулин.

"Тему не знаю. Я пойду", - сказала Синдеева, добавив, что причины повторного вызова ей тоже неизвестны.

Завтра снова вызывают на допрос pic.twitter.com/iLtyHEIyQf — Наталья Синдеева (@Sindeeva) October 1, 2019

Первый допрос Синдеевой в СК прошел 10 сентября. Тогда она заявила, что он касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.