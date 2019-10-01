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РИА Новости

Гендиректор "Дождя" не знает о причинах повторного вызова на допрос в СК

20:04 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете РФ
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева заявила РИА Новости, что не знает причины повторного вызова на допрос в Следственный комитет.
Повестка о вызове на допрос опубликована на официальном сайте "Дождя". Сообщается, что допрос пройдет 2 октября в Главном управлении по расследованию особо важных дел. Синдееву в качестве свидетеля допросит старший следователь по особо важным делам Рустам Габдулин.
"Тему не знаю. Я пойду", - сказала Синдеева, добавив, что причины повторного вызова ей тоже неизвестны.
Первый допрос Синдеевой в СК прошел 10 сентября. Тогда она заявила, что он касался финансирования канала и освещения несогласованных акций протеста в Москве 27 июля.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Наталья СиндееваСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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