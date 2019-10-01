Силуанов рассказал о планах по снижению НДФЛ для нерезидентов

"Что касается когда и с какого года: по идее, такой законопроект подготовлен, в лучшем случае мы его сможем принять в осеннюю сессию. Поскольку мы сейчас подготовили законопроект об изменении нормы о том, когда могут приниматься изменения в налоговые законы, мы снесли эту дату - 1 октября, которая у нас с вами была. Поэтому по идее можем принять это в этом году со сроком действия в следующем. Для этого есть все основания", - сказал он, отвечая на вопрос о планах по снижению НДФЛ для нерезидентов и либерализации института нерезидентства.