ЦИК не торопится с расширением эксперимента по электронному голосованию

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский Центризбирком не торопится с расширением эксперимента по электронному голосованию, предпосылок для этого нет, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо Памфиловой с просьбой не торопиться с расширением эксперимента по электронному голосованию, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.

"По поводу предложения не торопиться я удивлена. Поскольку мы и так не торопимся. Я, наоборот, сказала, что сейчас нет никаких предпосылок, чтобы данный эксперимент, данное электронное голосование тиражировать в масштабах страны. Моя позиция давно заявлена, ни о какой торопливости вообще речи не идет. У нас и так решено никуда не торопиться. Не с чем торопиться пока", - сказала Памфилова.

Она добавила, что электронное голосование может быть использовано в Казани, "если Казань захочет". "Он (Венедиктов - ред.) предлагает в 2021 году. А я так полагаю, что на выборах региональных 2020 года кто-то изъявит желание (провести электронное голосование - ред.). Мы будем только приветствовать. Будем тоже смотреть результаты. То есть (смотреть - ред.) в развитии: и московский эксперимент, и мы сами будем проводить НИОКР", - подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что прежде, чем думать о целесообразности введения электронного голосования по всей стране, нужно провести несколько экспериментов и тщательно проанализировать результаты. "Это очень серьезный аспект, и прежде чем вообще думать, насколько это целесообразно, в стране вводить электронное голосование, еще не один и не два эксперимента надо проводить. И анализировать, собирать все плюсы и минусы. Я считаю, что этот процесс очень небыстрый. Поэтому я считаю, что тут уж точно мы торопиться не намерены", - сказала Памфилова.