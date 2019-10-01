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РИА Новости

ЦИК не торопится с расширением эксперимента по электронному голосованию

20:00 01.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Российский Центризбирком не торопится с расширением эксперимента по электронному голосованию, предпосылок для этого нет, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов направил письмо Памфиловой с просьбой не торопиться с расширением эксперимента по электронному голосованию, вновь опробовав его в Москве и в Казани на выборах в Госдуму в 2021 году.
"По поводу предложения не торопиться я удивлена. Поскольку мы и так не торопимся. Я, наоборот, сказала, что сейчас нет никаких предпосылок, чтобы данный эксперимент, данное электронное голосование тиражировать в масштабах страны. Моя позиция давно заявлена, ни о какой торопливости вообще речи не идет. У нас и так решено никуда не торопиться. Не с чем торопиться пока", - сказала Памфилова.
Она добавила, что электронное голосование может быть использовано в Казани, "если Казань захочет". "Он (Венедиктов - ред.) предлагает в 2021 году. А я так полагаю, что на выборах региональных 2020 года кто-то изъявит желание (провести электронное голосование - ред.). Мы будем только приветствовать. Будем тоже смотреть результаты. То есть (смотреть - ред.) в развитии: и московский эксперимент, и мы сами будем проводить НИОКР", - подчеркнула Памфилова.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
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Глава ЦИК отметила, что прежде, чем думать о целесообразности введения электронного голосования по всей стране, нужно провести несколько экспериментов и тщательно проанализировать результаты. "Это очень серьезный аспект, и прежде чем вообще думать, насколько это целесообразно, в стране вводить электронное голосование, еще не один и не два эксперимента надо проводить. И анализировать, собирать все плюсы и минусы. Я считаю, что этот процесс очень небыстрый. Поэтому я считаю, что тут уж точно мы торопиться не намерены", - сказала Памфилова.
Выборы в столичный парламент прошли в Москве 8 сентября. Впервые в стране на трех участках прошел эксперимент по проведению электронного голосования.
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ЦИКЭлла ПамфиловаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваКазаньПолитика
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