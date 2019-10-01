Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T19:44Z
https://ria.ru/20191001/1559332614.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148154/91/1481549154_0:218:4288:2630_1036x0_80_0_0_ae3dc63c345f6c9cbab48af73c17a066.jpg
РИА Новости

МИД ДНР прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

19:42 01.10.2019 (обновлено: 19:44 01.10.2019)
1295
© Фото : МИД ДНР Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" - это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию в Донбассе, но говорит о выборах пока рано, заявила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"Формула Штайнмайера" по сути своей - это больше символический шаг, самый первый шаг, который сигнализирует о готовности украинской стороны приступить к политическому урегулированию. Поэтому пока что говорить ни о выборах, ни о границе, ни об осуществлении собственно самих норм особого статуса не приходится", - сказала иконорова журналистам в Минске.
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Вчера, 19:34РИА Новости
Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог
Позже в эфире телеканала "Россия-1" Никонорова отметила, что полное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только после выполнения всех пунктов минских соглашений.
"Мир может наступить только после того, как будут выполнены все пункты (минского) комплекса мер, все условия. Сегодня был первый шаг, который даже не входит в комплекс мер. Это вынужденная мера, потому что Украина не справилась со своими обязательствами по прямому и буквальному выполнению тех условий, поэтому пришлось пойти на этот компромисс, и удалось сегодня вынудить украинскую сторону согласиться", - пояснила Никонорова.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Вчера, 18:28РИА Новости
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
2700100
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА
Новости
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Лента
новостей
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса, заявил Зеленский
Дима Билан и Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков
Киев пытался блокировать подписание "формулы Штайнмайера", заявил политолог
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
Лента новостейМолния