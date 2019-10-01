МИД ДНР прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

"Мир может наступить только после того, как будут выполнены все пункты (минского) комплекса мер, все условия. Сегодня был первый шаг, который даже не входит в комплекс мер. Это вынужденная мера, потому что Украина не справилась со своими обязательствами по прямому и буквальному выполнению тех условий, поэтому пришлось пойти на этот компромисс, и удалось сегодня вынудить украинскую сторону согласиться", - пояснила Никонорова.