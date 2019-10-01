МИД ДНР прокомментировал возможность проведения выборов в Донбассе

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Согласование "формулы Штайнмайера" - это шаг, который показывает готовность Киева приступить к политическому урегулированию в Донбассе, но говорит о выборах пока рано, заявила во вторник глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
"Формула Штайнмайера" по сути своей - это больше символический шаг, самый первый шаг, который сигнализирует о готовности украинской стороны приступить к политическому урегулированию. Поэтому пока что говорить ни о выборах, ни о границе, ни об осуществлении собственно самих норм особого статуса не приходится", - сказала иконорова журналистам в Минске.
Позже в эфире телеканала "Россия-1" Никонорова отметила, что полное урегулирование на юго-востоке Украины возможно только после выполнения всех пунктов минских соглашений.
"Мир может наступить только после того, как будут выполнены все пункты (минского) комплекса мер, все условия. Сегодня был первый шаг, который даже не входит в комплекс мер. Это вынужденная мера, потому что Украина не справилась со своими обязательствами по прямому и буквальному выполнению тех условий, поэтому пришлось пойти на этот компромисс, и удалось сегодня вынудить украинскую сторону согласиться", - пояснила Никонорова.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов