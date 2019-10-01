Генпрокуроры стран ШОС обсудили борьбу с наркотрафиком и контрабандой

БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Генеральные прокуроры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Бишкеке обсудили борьбу с наркотрафиком и контрабандой, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе надзорного органа.

Во вторник в Бишкеке прошло 17-е заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие делегации всех стран-участниц организации, а также государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.

"В ходе заседания участники обсудили вопросы совершенствования взаимодействия органов прокуратур государств – членов ШОС в сфере противодействия контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - заявили в пресс-службе.