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РИА Новости

Генпрокуроры стран ШОС обсудили борьбу с наркотрафиком и контрабандой

19:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Жанна Манукян Саммит ШОС
Саммит ШОС
© РИА Новости / Жанна Манукян
Саммит ШОС. Архивное фото
БИШКЕК, 1 окт - РИА Новости. Генеральные прокуроры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Бишкеке обсудили борьбу с наркотрафиком и контрабандой, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе надзорного органа.
Во вторник в Бишкеке прошло 17-е заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС. В мероприятии приняли участие делегации всех стран-участниц организации, а также государств-наблюдателей и партнеров по диалогу.
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"В ходе заседания участники обсудили вопросы совершенствования взаимодействия органов прокуратур государств – членов ШОС в сфере противодействия контрабанде и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, подписанный участниками заседания протокол заседания "документально закрепил их решение максимально использовать все предоставленные возможности для активизации работы в данном направлении".
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