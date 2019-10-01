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РИА Новости

Репортер итальянской телепрограммы подарила Помпео пармезан "со смыслом"

19:37 01.10.2019 (обновлено: 20:11 01.10.2019)
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© REUTERS / Remo CasilliГоссекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
© REUTERS / Remo Casilli
Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019
РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Репортеру итальянской сатирической телепрограммы Le Iene ("Гиены") Аличе Мартинелли удалось вручить госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок знаменитого сыра пармезан, как символ озабоченности политикой Вашингтона, которая может угрожать производителям продовольствия.
Под объективами множества фото- и телекамер женщина прорвалась к высокому американскому гостю, когда тот прибыл в правительственный Дворец Киджи и только обменялся рукопожатием с Конте. В этот момент Мартинелли преподнесла госсекретарю этот подарок со смыслом.
Дело в том, что, согласно информированным источникам, одной из главных тем переговоров Помпео в Риме являются таможенные пошлины, которые администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести в отношении ряда европейских товаров. В последнее время на Апеннинах нарастает озабоченность в связи с тем, что такая политика Вашингтона может нанести ущерб местным производителям продовольствия, в частности, всемирно известного твердого сыра.
Мартинелли вручила Помпео кусок пармезана 30-месячной выдержки, и это вызвало плохо скрываемое раздражение Конте. "Таким образом не защищают Италию. Дайте мне выполнить свою работу премьер-министра", - сказал он журналистке, после чего сотрудники службы безопасности Дворца Киджи выпроводили её из зала.
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Ранее перед Квиринальским дворцом в Риме крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti организовала манифестацию по случаю визита Помпео. Активисты пришли к резиденции главы государства со своими главными экспортными товарами – пармезаном, пармской ветчиной, макаронными изделиями, оливковым маслом и вином. В руках они держали транспаранты с надписями на английском языке "Не убивайте итальянскую еду" и "Подарок Трампу".
"Италия поддержала США в вопросе о санкциях в отношении России, которая в ответ ввела эмбарго на многие продовольственные товары. Это стоило итальянским производителям более миллиарда евро. Теперь же Италия рискует стать одной из стран, которым будет нанесен наибольший ущерб в результате американских пошлин", - заявили представители Coldiretti.
Помпео прибыл во вторник в Италию в рамках своего европейского турне, которое продлится до 6 октября. В Риме он уже встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду состоятся его переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо. В четверг госсекретарь должен быть принят в Ватикане папой Римским Франциском.
В рамках своего шестидневного турне Помпео посетит Италию, Ватикан, Черногорию, Северную Македонию и Грецию.
Голубой сыр
9 августа, 06:25РИА Новости
Названы самые опасные для здоровья сыры
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Джузеппе КонтеМайк ПомпеоДональд ТрампВатиканИталияСШАВ мире
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