Репортер итальянской телепрограммы подарила Помпео пармезан "со смыслом"

Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019

Госсекретарь США Майк Помпео получает кусок сыра пармезан от итальянской журналистки Алисы Мартинелли во время его встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Риме, Италия. 1 октября 2019

РИМ, 1 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Репортеру итальянской сатирической телепрограммы Репортеру итальянской сатирической телепрограммы Le Iene ("Гиены") Аличе Мартинелли удалось вручить госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок знаменитого сыра пармезан, как символ озабоченности политикой Вашингтона, которая может угрожать производителям продовольствия.

Под объективами множества фото- и телекамер женщина прорвалась к высокому американскому гостю, когда тот прибыл в правительственный Дворец Киджи и только обменялся рукопожатием с Конте. В этот момент Мартинелли преподнесла госсекретарю этот подарок со смыслом.

Дело в том, что, согласно информированным источникам, одной из главных тем переговоров Помпео в Риме являются таможенные пошлины, которые администрация президента США Дональда Трампа угрожает ввести в отношении ряда европейских товаров. В последнее время на Апеннинах нарастает озабоченность в связи с тем, что такая политика Вашингтона может нанести ущерб местным производителям продовольствия, в частности, всемирно известного твердого сыра.

Мартинелли вручила Помпео кусок пармезана 30-месячной выдержки, и это вызвало плохо скрываемое раздражение Конте. "Таким образом не защищают Италию. Дайте мне выполнить свою работу премьер-министра", - сказал он журналистке, после чего сотрудники службы безопасности Дворца Киджи выпроводили её из зала.

Ранее перед Квиринальским дворцом в Риме крупнейшая ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti организовала манифестацию по случаю визита Помпео. Активисты пришли к резиденции главы государства со своими главными экспортными товарами – пармезаном, пармской ветчиной, макаронными изделиями, оливковым маслом и вином. В руках они держали транспаранты с надписями на английском языке "Не убивайте итальянскую еду" и "Подарок Трампу".

"Италия поддержала США в вопросе о санкциях в отношении России, которая в ответ ввела эмбарго на многие продовольственные товары. Это стоило итальянским производителям более миллиарда евро. Теперь же Италия рискует стать одной из стран, которым будет нанесен наибольший ущерб в результате американских пошлин", - заявили представители Coldiretti.

Помпео прибыл во вторник в Италию в рамках своего европейского турне, которое продлится до 6 октября. В Риме он уже встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой. В среду состоятся его переговоры с главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо. В четверг госсекретарь должен быть принят в Ватикане папой Римским Франциском.