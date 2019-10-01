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РИА Новости

Дутерте намерен обсудить с Путиным сотрудничество в сфере безопасности

19:35 01.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Филиппин Родриго Дутерте
Президент Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что в ходе своего визита в Россию с 1 по 5 октября намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным двустороннее сотрудничество в области безопасности и обороны, сообщает издание Manila Times.
"В Сочи я встречусь с президентом Путиным, чтобы оценить состояние наших двусторонних отношений. Мы определим пути дальнейшего углубления сотрудничества в сферах безопасности и обороны, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также сфере противодействия транснациональной преступности", - заявил Дутерте.
Он отметил, что предстоящий визит "подтверждает твердую приверженность Филиппин построению прочного и всеобъемлющего партнерства с Россией", которое "основано на общих интересах, прагматизме, взаимном доверии и уважении".
Президент Филиппин также добавил, что в ходе визита ожидается подписание ключевых соглашений, в том числе в области политического взаимодействия, здравоохранения, культуры, науки и техники.
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Ранее сообщалось, что Россия и Филиппины подпишут ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки в ходе визита Дутерте. По данным МИД Филиппин, Дутерте посетит РФ с 1 по 5 октября, он планирует выступить на форуме "Валдай" и прочитать лекцию перед начинающими российскими дипломатами.
Дутерте пришлось сократить свой визит в Россию в мае 2017 года и вернуться в страну из-за столкновений армии с группировкой "Мауте" в южной провинции Минданао.
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Родриго ДутертеМИД ФилиппинВладимир ПутинРоссияФилиппиныВ мире
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