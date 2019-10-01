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РИА Новости

Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу

19:25 01.10.2019 (обновлено: 20:13 01.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 15 октября, заявил РИА Новости уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
"Заседание контактной группы завершилось в Минске. Следующее заседание запланировано на 15 октября", - заявил Дейнего.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРВладислав ДейнегоДонбассЛуганская Народная РеспубликаФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаВ мире
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