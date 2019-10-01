Полпред ЛНР анонсировал следующее заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Следующее заседание контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 15 октября, заявил РИА Новости уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Заседание контактной группы завершилось в Минске. Следующее заседание запланировано на 15 октября", - заявил Дейнего.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.