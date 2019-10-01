Зеленский заявил, что выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе не состоятся, если "там будут военные".
"Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет (из военных - ред.), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные", - заявил Зеленский на брифинге.
"Мы сейчас не говорим о структуре этих выборов, но мы понимаем, что если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно украинского законодательства, то мы понимаем, что там не может быть пулеметов, и граница (с РФ - ред.) должна быть наша", - заявил Зеленский.