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РИА Новости

Зеленский заявил, что выборы в Донбассе в присутствии военных невозможны

19:24 01.10.2019 (обновлено: 19:33 01.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan Ernst Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе не состоятся, если "там будут военные".
"Выборы должны проходить по нашему законодательству… Если там кто-то будет (из военных - ред.), выборов не будет, вы ж понимаете. Мы никогда не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные", - заявил Зеленский на брифинге.
"Мы сейчас не говорим о структуре этих выборов, но мы понимаем, что если мы хотим, чтобы выборы прошли согласно украинского законодательства, то мы понимаем, что там не может быть пулеметов, и граница (с РФ - ред.) должна быть наша", - заявил Зеленский.
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