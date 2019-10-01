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РИА Новости

Грызлов подтвердил согласование графика разведения в Петровском и Золотом

19:24 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Контактная группа на заседании в Минске согласовала график разведения в Донбассе сил ополченцев и украинских войск в Петровском и Золотом, оно должно начаться 7 октября, заявил во вторник полпред России Борис Грызлов.
"Согласован график разведения сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом. Начало выполнения мероприятий графика разведения намечено на 7 октября. Удалось синхронизировать вопросы повышения безопасности с политическими вопросами", - заявил Грызлов.
"Данные меры должны способствовать дальнейшему снижению числа инцидентов с применением оружия и обеспечат устойчивое выполнение режима прекращения огня", - добавил он.
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