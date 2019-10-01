Грызлов подтвердил подписание контактной группой "формулы Штайнмайера"

"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", - заявил журналистам Грызлов.