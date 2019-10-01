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РИА Новости

Грызлов подтвердил подписание контактной группой "формулы Штайнмайера"

19:19 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов . Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Контактной группой на заседании во вторник согласованы "формула Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса, заявил постпред РФ Борис Грызлов.
"Все участники заседания контактной группы, включая представителей ОРДО и ОРЛО, согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Таким образом, согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание этой формулы", - заявил журналистам Грызлов.
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерБорис ГрызловРоссияУкраинаВ мире
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