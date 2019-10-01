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РИА Новости

Зеленский подтвердил подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

19:14 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера. "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – ред.), которого еще нет", - заявил Зеленский во вторник в ходе брифинга.
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Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийМинскКиевУкраинаВ мире
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