Зеленский подтвердил подписание Киевом "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев подписал "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера. "Формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса – ред.), которого еще нет", - заявил Зеленский во вторник в ходе брифинга.

По его словам, согласованная "формула Штайнмайера" подразумевает проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской областях по законам Украины, после этого вступает в силу закон об особом статусе Донбасса, если наблюдатели ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.

Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.