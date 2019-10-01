Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T19:52Z
https://ria.ru/20191001/1559331217.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151898/77/1518987780_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_5ff19e4c978c21ad577a82f19f389399.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крым готовы вернуться 90% отдохнувших на полуострове туристов

19:47 01.10.2019 (обновлено: 19:52 01.10.2019)
834
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка у отеля "Мрия Резорт"
Девушка у отеля Мрия Резорт
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Более 90% опрошенных отдыхающих выразили желание вернуться в Крым, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"По результатам соцопроса более шести тысяч туристов в сезоне этого года, у 95% наших гостей ожидания от отдыха оправдались и, что самое важное, более 90% опрошенных выразили желание вернуться на отдых в Крым снова", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод "почивать на лаврах".
"Для нас первостепенными остаются вопросы улучшения качества сервисного обслуживания, адекватного ценообразования и востребованности Крыма в сезон оздоровления — осенне-весенний период прекрасно подходят для этого", — сказал министр.
Девушки в баре на пляже
4 сентября, 08:00Туризм
Бархатный сезон на море. Какой курорт выбрать в сентябре
3420019
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА
Новости
Банкоматы
Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября
Артем Шейнин
Шейнин вытолкал из студии украинского эксперта после его слов о Захарове
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Лента
новостей
Фредди Меркьюри, солист рок-группы Queen во время концерта в Сиднее
Стало известно, какая привычка Фредди Меркьюри мешала его интимной жизни
Айсберги Антарктиды
В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн
Дима Билан и Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Биологически активные добавки
Эндокринолог рассказала о серьезной опасности витаминов
Служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в избиении до смерти кондуктора трамвая во Владивостоке
Служебная собака помогла найти подозреваемого в убийстве кондуктора
Отдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото
В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
Лента новостейМолния