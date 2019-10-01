В Крым готовы вернуться 90% отдохнувших на полуострове туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Более 90% опрошенных отдыхающих выразили желание вернуться в Крым, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По результатам соцопроса более шести тысяч туристов в сезоне этого года, у 95% наших гостей ожидания от отдыха оправдались и, что самое важное, более 90% опрошенных выразили желание вернуться на отдых в Крым снова", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

По его словам, это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод "почивать на лаврах".