В Крым готовы вернуться 90% отдохнувших на полуострове туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Более 90% опрошенных отдыхающих выразили желание вернуться в Крым, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"По результатам соцопроса более шести тысяч туристов в сезоне этого года, у 95% наших гостей ожидания от отдыха оправдались и, что самое важное, более 90% опрошенных выразили желание вернуться на отдых в Крым снова", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
По его словам, это хорошая оценка работы крымской туристической отрасли, но и не повод "почивать на лаврах".
"Для нас первостепенными остаются вопросы улучшения качества сервисного обслуживания, адекватного ценообразования и востребованности Крыма в сезон оздоровления — осенне-весенний период прекрасно подходят для этого", — сказал министр.
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