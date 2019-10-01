Экономический форум ЕврАзЭС станет ежегодным

ЕРЕВАН, 1 окт - РИА Новости. Международный экономический форум Евразийского экономического Союза (ЕврАзЭС) станет ежегодным и в перспективе должен превратиться в серьезную авторитетную площадку, заявил глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Он выступил перед президентами стран ЕврАзЭС, которые приехали в центр креативных технологий "ТУМО" в Ереване, где проходит международный форум "Транзитный потенциал Евразийского континента".

Вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России площадку форума посетили и приглашенные на саммит ЕврАзЭС президент Ирана Хасан Рухани, и президент Молдавии Игорь Додон.

По окончании саммита ЕврАзЭС семь глав государств на одном микроавтобусе приехали в центр "ТУМО", сэлфи со всеми гостями в автобусе выложил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Выступая на международном форуме "Транзитный потенциал Евразийского континента", Пашинян также поддержал идею ежегодного проведения такого мероприятия и предложил организовывать его параллельно с саммитами ЕврАзЭС.

Затем главы государств ознакомились с деятельностью центра креативных технологий "ТУМО" и пообщались с его учениками.

Центр "ТУМО" был основан в Ереване в 2011 году американским предпринимателем армянского происхождения. Позже дочерние структуры Центра были открыты в Дилижане, Гюмри и Степанакерте. В прошлом году такой центр начал функционировать в Париже.

"ТУМО" специализируется на бесплатном обучении работе в сфере интернет-технологий подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Образовательный метод, применяемый в "ТУМО", считается передовым. Здесь за пять лет более 10 тысяч человек уже прошли обучение по четырем направлениям: анимация, разработка игр, веб-разработка, цифровые СМИ.

Обучение в "ТУМО" представляет собой чередование самостоятельной учебы с использованием интернет-технологий, практические семинары и лабораторные работы.

Уроки по обязательной дисциплине проходят один раз в неделю, а весь цикл обучения длится два года.