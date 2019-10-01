В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Крыму в 2019 году отдохнуло 6,6 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"Примерно 28% отдыхающих прибыли авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту, 15% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп", - говорится в сообщении.

Больше всего туристов (45,2%) отдыхали на южном берегу Крыма, курорты на западе полуострова посетили 26,8% гостей, на востоке - 16,3%. Отпуск в других местах Крыма - в Симферопольском и Бахчисарайском районе провели 11,7% отдыхающих.