Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-01T19:15Z
https://ria.ru/20191001/1559331065.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/129087/17/1290871771_0:33:3872:2211_1036x0_80_0_0_2730655691f0d1dab28f7770d97e98cb.jpg
РИА Новости
Туризм

В Крыму с начала года отдохнули 6,6 миллиона туристов

19:15 01.10.2019
594
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаОтдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото
Отдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. В Крыму в 2019 году отдохнуло 6,6 миллиона туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма республики.
"Примерно 28% отдыхающих прибыли авиатранспортом, 57% — по Крымскому мосту, 15% — через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп", - говорится в сообщении.
Больше всего туристов (45,2%) отдыхали на южном берегу Крыма, курорты на западе полуострова посетили 26,8% гостей, на востоке - 16,3%. Отпуск в других местах Крыма - в Симферопольском и Бахчисарайском районе провели 11,7% отдыхающих.
В прошлом году в Крыму отдохнуло 6,8 миллиона человек.
Массандровский пляж
10 июля, 08:00Туризм
Пляжи Крыма: какой лучше выбрать?
3000103
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмКрым
Рекомендуем
Девушка у отеля Мрия Резорт
В Крым готовы вернуться 90% отдохнувших на полуострове туристов
РИА
Новости
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии пожаловались на рекордное снижение турпотока
Порт Эркюль, княжество Монако, на втором плане город Монако-Вилль
В Монте-Карло гости круизного лайнера ночевали на берегу на спортплощадке
Завтрак по системе шведский стол
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
Лента
новостей
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%
Вид на Бодрум, Турция
В 2023 году Турция намерена удвоить число иностранных туристов
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент Туркмении уволил и лишил всех государственных наград главу МВД
Города России. Сочи
Дорогие отели Черноморского побережья не готовы снижать цены в октябре
Автомобиль скорой помощи
Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подтвердил подписание Киевом "формулы Штайнмайера"
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян в Ереване. 1 октября 2019
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова оценила создание группы "Балтик плюс" в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13Суд отпустил из-под домашнего ареста экс-кандидата в мэры Воронежа Кочетова
11:12Российские пограничники при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР
11:08Киев намерен обсуждать закон о статусе Донбасса после встречи "четверки"
11:05Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
11:04Ученый назвал места, где уровень океана будет выше всего из-за потепления
11:04Зеленский провел совещание с депутатами "Слуги народа" в Раде, пишут СМИ
10:58Народы России и Китая не должны верить западной пропаганде, считает эксперт
10:56Химическую аварию смоделируют в ходе учений на московском комбинате
10:55СК завел дело после гибели трех человек при пожаре на складе в Новокузнецке
10:54В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
10:52В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
10:52В Москве завели два уголовных дела на гендиректора мельничного комбината
10:52Бэнкси объявил об открытии магазина и запуске своего бренда
10:50В Туве завели дело после пропажи двенадцатилетнего мальчика в тайге
10:49Саратовских полицейских заподозрили в избиении до смерти задержанного
10:41Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
10:40Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
10:39В ДНР заявили об установке силовиками 178 мин в районе участка отвода сил
10:38Власти помогут семье кондуктора трамвая, избитой до смерти во Владивостоке
10:35Посол в Пекине рассказал о популярном в Китае стереотипе о россиянах
Лента новостейМолния