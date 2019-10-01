В Минздраве заявили о снижении количества больных алкоголизмом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Количество больных алкоголизмом снизилось в России почти в 2 раза, с 2 миллионов человек в 2008 году до 1,3 миллиона в 2017, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что согласно данным ВОЗ, общее употребление алкоголя на душу населения с 2003 по 2016 год снизилось в России на 43%.

"Заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 2010 по 2018 годы с 70,4 до 32 на 100 тысяч населения. По данным Росстата, общее количество больных с диагнозом зависимость от алкоголя (алкоголизм), включая алкогольные психозы, с 2008 по 2017 годы за этот период сократилось с 2,08 миллиона человек до 1,3 миллиона человек (с 1,46% до 0,88% населения)",- говорится в сообщении.

По расчетам Минздрава, потребление алкоголя снизилось с 15,7 литра на человека в 2008 году до 9,3 литра в 2018.

"Успех государственной политики, направленной на борьбу с вредным потреблением алкоголя, связан с реализацией всего комплекса антиалкогольных мер, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения на основе международных исследований, в том числе в соответствии с Глобальной стратегией сокращения вредного употребления алкоголя",- уточнили в пресс-службе.