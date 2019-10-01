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РИА Новости

МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"

19:01 01.10.2019 (обновлено: 10:19 02.10.2019)
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Киев во вторник в Минске согласовал документ с "формулой Штайнмайера", все участники переговоров по Донбассу ее подписали, сообщила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.
"Сегодня, с нашей точки зрения, произошел огромный прорыв... и вот, наконец-то, сегодня после еще одного сигнала от (политических - ред.) советников (лидеров "нормандской четверки") украинская сторона все-таки согласилась подписать и согласовать "формулу Штайнмайера", - заявила Никонорова журналистам.
Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Вчера, 18:28РИА Новости
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
Она подчеркнула, что "сегодня все участники контактной группы подписали данный текст".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРДНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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Члены совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины
Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"
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