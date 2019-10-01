МИД ДНР подтвердил, что Украина согласилась подписать "формулу Штайнмайера"

МИНСК, 1 окт - РИА Новости. Киев во вторник в Минске согласовал документ с "формулой Штайнмайера", все участники переговоров по Донбассу ее подписали, сообщила глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.

"Сегодня, с нашей точки зрения, произошел огромный прорыв... и вот, наконец-то, сегодня после еще одного сигнала от (политических - ред.) советников (лидеров "нормандской четверки") украинская сторона все-таки согласилась подписать и согласовать "формулу Штайнмайера", - заявила Никонорова журналистам.

Она подчеркнула, что "сегодня все участники контактной группы подписали данный текст".

"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.