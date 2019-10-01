Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной

ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий и высокопоставленный консерватор Джеффри Клифтон-Браун был выдворен с проходящей в Манчестере партийной конференции за перепалку с сотрудниками службы безопасности.

Ранее во вторник полиция Манчестера сообщила РИА Новости о том, что на партийной конференции произошел небольшой инцидент, СМИ сообщали, что часть конгресс-центра была заблокирована.

"Примерно в 13.45 местного времени (15.45 мск) участник конференции Консервативной партии попытался пройти в помещение, выделенное для международной работы (делегатов конференции) без соответствующего пропуска. Сотрудники охраны вмешались в ситуацию и разрешили проблему без ущерба для общего режима безопасности", - сказал представитель полиции.

Один из членов партии рассказал РИА Новости, что "кто-то пытался пройти в закрытую для него зону, но был передан вызванной на место полиции". Имя и должность нарушителя не уточнялись.

Вечером официальный представитель консерваторов назвал имя возмутителя спокойствия - им оказался глава международной секции и казначей руководящего комитета Консервативной партии Клифтон-Браун.