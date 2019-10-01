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РИА Новости

Британского консерватора выгнали с конференции за потасовку с охраной

18:56 01.10.2019 (обновлено: 19:05 01.10.2019)
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© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Великобритании
Сотрудники полиции Великобритании
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламентарий и высокопоставленный консерватор Джеффри Клифтон-Браун был выдворен с проходящей в Манчестере партийной конференции за перепалку с сотрудниками службы безопасности.
Ранее во вторник полиция Манчестера сообщила РИА Новости о том, что на партийной конференции произошел небольшой инцидент, СМИ сообщали, что часть конгресс-центра была заблокирована.
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"Примерно в 13.45 местного времени (15.45 мск) участник конференции Консервативной партии попытался пройти в помещение, выделенное для международной работы (делегатов конференции) без соответствующего пропуска. Сотрудники охраны вмешались в ситуацию и разрешили проблему без ущерба для общего режима безопасности", - сказал представитель полиции.
Один из членов партии рассказал РИА Новости, что "кто-то пытался пройти в закрытую для него зону, но был передан вызванной на место полиции". Имя и должность нарушителя не уточнялись.
Вечером официальный представитель консерваторов назвал имя возмутителя спокойствия - им оказался глава международной секции и казначей руководящего комитета Консервативной партии Клифтон-Браун.
"Инцидент был абсолютно неприемлемым. Джеффри попросили покинуть конференцию. Мы абсолютно не приемлем неподобающее поведение в отношении нашего персонала, который делает важную работу. Мы подумаем о дальнейших мерах (дисциплинарного воздействия)", - сказал журналистам представитель партии.
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