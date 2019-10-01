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РИА Новости

В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников

18:48 01.10.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии и штрафу каждого из супругов-владельцев частного детского сада, в котором связывали детей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области.
В августе 2018 года в интернете появились видеозаписи из одного из частных детских садов Астрахани, на которых воспитанники учреждения в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками.
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Как сообщает Следственный комитет, установлено, что местная жительница вместе с супругом организовала частный детский сад. Семейная пара, не имея квалифицированного персонала (воспитателей, нянь и поваров), с апреля 2016 года по август 2018 года заключали с физлицами договоры на оказание услуг няни. Так, в договор входило: соблюдение режима дня, кормление ребенка, прогулка, сон, уход и присмотр. За соответствующие услуги предприниматель брала 3,5 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, по данным прокуратуры региона, в помещении детсада нарушались нормы пожарной безопасности и санитарные правила.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".
"Подсудимым назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей каждому, с лишением права заниматься образовательной деятельностью и по уходу за детьми на 3 года", - сказал представитель прокуратуры.
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