В Астрахани осудили владельцев детского сада, где связывали воспитанников

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Советский районный суд Астрахани приговорил к четырем годам колонии и штрафу каждого из супругов-владельцев частного детского сада, в котором связывали детей, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Астраханской области.

В августе 2018 года в интернете появились видеозаписи из одного из частных детских садов Астрахани, на которых воспитанники учреждения в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками.

Как сообщает Следственный комитет, установлено, что местная жительница вместе с супругом организовала частный детский сад. Семейная пара, не имея квалифицированного персонала (воспитателей, нянь и поваров), с апреля 2016 года по август 2018 года заключали с физлицами договоры на оказание услуг няни. Так, в договор входило: соблюдение режима дня, кормление ребенка, прогулка, сон, уход и присмотр. За соответствующие услуги предприниматель брала 3,5 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, по данным прокуратуры региона, в помещении детсада нарушались нормы пожарной безопасности и санитарные правила.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних".