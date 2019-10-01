Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Минздрав Ставропольского края заявил, что жителя Ставрополя, который якобы перенес инсульт и с которым якобы беспардонно обошелся сотрудник скорой помощи, высадили у подъезда по его желанию.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник скорой волоком тащит мужчину и усаживает на скамейку, а рядом кладет мешок с его вещами. По информации из соцсетей, мужчиной оказался 62-летний инвалид, перенесший инсульт, его привезли по чужому адресу.

Как сообщили РИА Новости в минздраве, мужчине 60 лет, его обследовали разные специалисты, в том числе проведена компьютерная томография головного мозга, и показаний к экстренной госпитализации не обнаружили.

"До 30 сентября мужчина находился в приемном отделении и отказывался его покидать, объясняя это тем, что родственники сменили замки в квартире... По просьбе сотрудников полиции и с их сопровождением машиной скорой помощи пациент был отправлен по месту жительства. По его просьбе водитель скорой помощи остановил у соседнего дома, где, по словам мужчины, проживает его товарищ, который поможет общению с родственниками", - сообщили в минздраве.