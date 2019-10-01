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РИА Новости

Минздрав объяснил, почему скорая высадила пациента у подъезда в Ставрополе

18:47 01.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
ПЯТИГОРСК, 1 окт - РИА Новости. Минздрав Ставропольского края заявил, что жителя Ставрополя, который якобы перенес инсульт и с которым якобы беспардонно обошелся сотрудник скорой помощи, высадили у подъезда по его желанию.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудник скорой волоком тащит мужчину и усаживает на скамейку, а рядом кладет мешок с его вещами. По информации из соцсетей, мужчиной оказался 62-летний инвалид, перенесший инсульт, его привезли по чужому адресу.
Как сообщили РИА Новости в минздраве, мужчине 60 лет, его обследовали разные специалисты, в том числе проведена компьютерная томография головного мозга, и показаний к экстренной госпитализации не обнаружили.
"До 30 сентября мужчина находился в приемном отделении и отказывался его покидать, объясняя это тем, что родственники сменили замки в квартире... По просьбе сотрудников полиции и с их сопровождением машиной скорой помощи пациент был отправлен по месту жительства. По его просьбе водитель скорой помощи остановил у соседнего дома, где, по словам мужчины, проживает его товарищ, который поможет общению с родственниками", - сообщили в минздраве.
Как отметили в ведомстве, в этот же день гражданину снова вызвали неотложку, которая доставила его в приемное отделение. Видя сложившуюся ситуацию, было принято решение о его госпитализации в терапевтическое отделение для решения вопроса об оформлении в учреждение социальной защиты, добавили в министерстве.
Скорая помощь на дороге
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