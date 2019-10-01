Начался прием работ на педагогический конкурс "Серафимовский учитель"

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Начался прием работ на всероссийский конкурс по православной культуре и программам духовно-нравственного просвещения "Серафимовский учитель", который пройдет в следующем году в Нижнем Новгороде, сообщает во вторник синодальный отел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

"Конкурс нацелен на поддержку и повышение общественного статуса педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, популяризацию их лучших профессиональных достижений", - сообщили организаторы.

В конкурсе принимают участие работники учреждений образования, культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных и медицинских организаций, СМИ и других, "представляющие разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов и предметных областей, а также программы духовно-нравственного просвещения". Работы можно присылать до 10 января 2020 года.

Лауреаты Педагогической премии преподобного Серафима Саровского получат денежное вознаграждение и дипломы. В особых случаях – "за выдающиеся заслуги в духовно -нравственном просвещении" - лауреатам конкурса также предоставляют почетное звание "Серафимовский учитель". Награждение победителей проводят в Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области.

Кроме того, после подведения итогов конкурса состоится конференция "Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения".