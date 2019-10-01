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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Начался прием работ на педагогический конкурс "Серафимовский учитель"

18:41 01.10.2019 (обновлено: 18:42 01.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Начался прием работ на всероссийский конкурс по православной культуре и программам духовно-нравственного просвещения "Серафимовский учитель", который пройдет в следующем году в Нижнем Новгороде, сообщает во вторник синодальный отел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Конкурс нацелен на поддержку и повышение общественного статуса педагогов, эффективно работающих в области духовно-нравственного просвещения, популяризацию их лучших профессиональных достижений", - сообщили организаторы.
В конкурсе принимают участие работники учреждений образования, культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных и медицинских организаций, СМИ и других, "представляющие разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания гуманитарных учебных предметов и предметных областей, а также программы духовно-нравственного просвещения". Работы можно присылать до 10 января 2020 года.
Лауреаты Педагогической премии преподобного Серафима Саровского получат денежное вознаграждение и дипломы. В особых случаях – "за выдающиеся заслуги в духовно -нравственном просвещении" - лауреатам конкурса также предоставляют почетное звание "Серафимовский учитель". Награждение победителей проводят в Серафимо-Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области.
Кроме того, после подведения итогов конкурса состоится конференция "Наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения".
Конкурс организует Фонд преподобного Серафима Саровского. С момента его учреждения в 2005 году в нем приняли участие более 2,5 тысяч человек из разных стран.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеНижний НовгородМоскваНижегородская областьПросвещениеСерафим Саровский (Прохор Мошнин)религия
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