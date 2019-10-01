В ЛНР прокомментировали процесс ремонта моста в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 1 окт - РИА Новости. Ряд вопросов по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе остаются открытыми, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
Из-за боевых действий в Донбассе в 2015 году был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста. С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию, позже началось возведение временной конструкции.
"Вопросы ширины пролета моста, а также ряд других по-прежнему остаются открытыми, так как контактное лицо от украинской стороны, отвечающее за строительные работы, на связь во время заседания рабочей группы так и не вышло", - заявила Кобцева.
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