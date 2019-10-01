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РИА Новости

Трамп обвинил ФРС в удорожании доллара

18:35 01.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Федеральную резервную систему (ФРС) в том, что ее решения привели к удорожанию доллара и он стал неконкурентоспособным по отношению к другим валютам.
"Как я и предполагал, (глава Федрезерва) Джей Пауэлл и Федеральная резервная система позволили доллару стать настолько сильным по отношению ко всем другим валютам, что наши производители испытывают на себе (это) негативное влияние. Ставка слишком высока! Они злейшие враги самих себя, хотя понятия об этом не имеют. Как жаль!" – написал Трамп в своем Twitter.
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На текущей неделе ожидаются выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе председателя регулятора Джерома Пауэлла, который выступит в пятницу.
ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых. При этом некоторые аналитики ожидали сохранения ставки. Почти половина членов комитета по итогам встречи проголосовала за еще одно снижение ставки до конца года. Следующее заседание запланировано на 29-30 октября.
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Динамика курсов валютДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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