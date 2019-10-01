Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений

ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Живодеры из города Березники Пермского края расстреляли из пневматического оружия пятимесячного котенка, но он выжил после девяти ранений и имеет высокие шансы на восстановление, несмотря на травму позвоночника, сообщил РИА Новости активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Сергей Шахторин, который провел животному успешную операцию.

По словам Шахторина, на минувшей неделе в социальных сетях он увидел информацию о том, что жительница города Березники Пермского края нашла на улице обездвиженного котенка. Женщина хотела усыпить животное, но зоозащитник попросил ее этого не делать и по возможности доставить его в Пермь.

"Привезли мне его в пятницу, и я в тот же день его прооперировал, потому что понял, что у его лап есть отклик на глубокую чувствительность. Шансы изначально были, поэтому была проведена экстренная операция по извлечению пуль из позвоночника", - рассказал Шахторин.

Как уточнил ветеринар, в теле котенка оказалось 9 металлических пулек от пневматического оружия. "Скорее всего, это был пистолет, потому что вряд ли бы нападавший перезаряжал винтовку несколько раз", - предположил Шахторин.

По информации зоозащитника, котенку около пяти месяцев. "Сейчас у него реабилитация. Он привстает заднюю левую лапу, она у него поактивнее, правая пока очень плохо слушается, но чувствительность появилась больше, чем до операции. Я назвал его Патрон", - сообщил Шахторин.

Зоозащитник уверен, что живодеров, расстрелявших крошечного пушистика, найти не удастся. "Время упущено - по характеру травм можно сделать вывод о том, что его подстрелили недели 2-3 назад. Да и пневматика у нас в свободной продаже - никто искать не будет", - пояснил Шахторин.