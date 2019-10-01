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РИА Новости

Зоозащитник из Перми спас котенка, получившего девять пулевых ранений

18:35 01.10.2019 (обновлено: 18:36 01.10.2019)
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© сообщество ЗооЗащита ПЕРМЬ в сети ВКонтактеКотенок, с отказавшими задними лапами, в центре "Зоо-Защита"
Котенок, с отказавшими задними лапами, в центре Зоо-Защита
© сообщество ЗооЗащита ПЕРМЬ в сети ВКонтакте
ПЕРМЬ, 1 окт - РИА Новости. Живодеры из города Березники Пермского края расстреляли из пневматического оружия пятимесячного котенка, но он выжил после девяти ранений и имеет высокие шансы на восстановление, несмотря на травму позвоночника, сообщил РИА Новости активист пермской инициативной группы "Зоозащита" Сергей Шахторин, который провел животному успешную операцию.
По словам Шахторина, на минувшей неделе в социальных сетях он увидел информацию о том, что жительница города Березники Пермского края нашла на улице обездвиженного котенка. Женщина хотела усыпить животное, но зоозащитник попросил ее этого не делать и по возможности доставить его в Пермь.
"Привезли мне его в пятницу, и я в тот же день его прооперировал, потому что понял, что у его лап есть отклик на глубокую чувствительность. Шансы изначально были, поэтому была проведена экстренная операция по извлечению пуль из позвоночника", - рассказал Шахторин.
Как уточнил ветеринар, в теле котенка оказалось 9 металлических пулек от пневматического оружия. "Скорее всего, это был пистолет, потому что вряд ли бы нападавший перезаряжал винтовку несколько раз", - предположил Шахторин.
По информации зоозащитника, котенку около пяти месяцев. "Сейчас у него реабилитация. Он привстает заднюю левую лапу, она у него поактивнее, правая пока очень плохо слушается, но чувствительность появилась больше, чем до операции. Я назвал его Патрон", - сообщил Шахторин.
Зоозащитник уверен, что живодеров, расстрелявших крошечного пушистика, найти не удастся. "Время упущено - по характеру травм можно сделать вывод о том, что его подстрелили недели 2-3 назад. Да и пневматика у нас в свободной продаже - никто искать не будет", - пояснил Шахторин.
По данным зоозащитника, уже семь человек изъявили желание забрать котенка к себе. "К примеру, мне написал человек из Самары, он военный. Но пока ни о каком поиске дома речи идти не может, потому что котенка надо поставить на лапки. Если ему это удастся, то, конечно, Патрону мы найдем самый лучший дом. Будем выбирать из желающих, потому что парень настрадался и не хочется просто пристроить его в чьи-то руки", - заключил Шахторин.
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