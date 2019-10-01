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РИА Новости

Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов

18:30 01.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.
В настоящее время ФССП отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.
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Как ранее сообщало министерство юстиции, разработавшее документ, законом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения государственной службы в органах принудительного исполнения. Законом регламентируются правоотношения при поступлении граждан на службу в органы принудительного исполнения, ее прохождение на должностях сотрудников органов принудительного исполнения, предусматриваются возможность и порядок присвоения специальных званий, устанавливаются основные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты, связанные с прохождением службы в органах принудительного исполнения, требования к служебному поведению.
Ранее авторы законопроекта сообщали, что принятие закона поможет повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства.
Документ вводит запрет на двойное гражданство и применение к сотрудникам ФССП строгих требований антикоррупционного законодательства.
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