Путин подписал закон о новом статусе судебных приставов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон согласно которому деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) будет относиться не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе.

В настоящее время ФССП отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение только федеральной государственной гражданской службы. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как ранее сообщало министерство юстиции, разработавшее документ, законом устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения государственной службы в органах принудительного исполнения. Законом регламентируются правоотношения при поступлении граждан на службу в органы принудительного исполнения, ее прохождение на должностях сотрудников органов принудительного исполнения, предусматриваются возможность и порядок присвоения специальных званий, устанавливаются основные права и обязанности сотрудников, а также ограничения и запреты, связанные с прохождением службы в органах принудительного исполнения, требования к служебному поведению.

Ранее авторы законопроекта сообщали, что принятие закона поможет повысить профессиональные требования к людям, которые несут службу в органах принудительного исполнения, и предоставить им необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой инструментарий, а также обеспечить соблюдение прав граждан, которые являются участниками исполнительного производства.