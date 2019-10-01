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РИА Новости

Слуцкий посетовал на двойные стандарты в речи Макрона в ПАСЕ

18:29 01.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 1 окт - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам, член российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона в ассамблее, выразил сожаление, что политик в своем обращении не смог избежать двойных стандартов.
"В своем выступлении президент Франции Эммануэль Макрон в Парламентской ассамблее Совета Европы, к сожалению, не смог избежать того, с чем мы так часто сталкиваемся здесь, в Страсбурге, - пресловутых двойных стандартов. Они прозвучали и в его оценке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, когда на фоне хвалебных од об освобождении Олега Сенцова ни слова не было сказано о политзаключенном режима Порошенко Кирилле Вышинском. И летних московских беспорядков, которые упорно трактуются на Западе как подавление мирных протестов. И в вопросах урегулирования на юго-востоке Украины", - заявил Слуцкий журналистам.
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Россия и Украина в сентябре освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Также Слуцкий, говоря о словах Макрона про важность Минских соглашений "для диалога с Россией", напомнил, что РФ не является стороной-участницей, а выступает ровно с тех же позиций, что и Франция, и Германия - позиций посредника для разрешения конфликта в Донбассе.
"Это крайне важно понимать, особенно в контексте ведения переговоров по организации нового саммита в нормандском формате. Не менее важно понимать необходимость выполнения Минских соглашений Киевом - выполнения, а не саботажа. Вместе с тем убежденность Макрона в безальтернативности Минска-2 все же внушает, как принято говорить, осторожный оптимизм", - добавил он.
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Осенняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября. Макрон выступил на заседании ассамблеи во вторник. В своем выступлении он заявил о желании перейти к новому этапу в урегулировании ситуации на Украине и продвинуться в выполнении минских договоренностей.
Кроме того, французский лидер заявил, что республика разделяет обеспокоенность в связи с ситуацией на несогласованных митингах летом в РФ, которые были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы и на которых полиция задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. На часть из них возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявлял, что обсуждение в ПАСЕ незаконных акций в Москве - это попытка задействовать площадку Совета Европы для вмешательства во внутренние дела стран-членов.
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Леонид СлуцкийКирилл ВышинскийЭммануэль МакронФранцияПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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