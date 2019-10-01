Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подписание контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины "формулы Штайнмайера" является важным этапом на пути к миру и приближает проведение саммита в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина), на котором будут решаться конкретные вопросы, считает ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Киев "формулу Штайнмайера", определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
"Подписание "формулы Штайнмайера", безусловно, важный этап на пути урегулирования конфликта на востоке Украины, но остается ряд вопросов - как будет это реализовываться, как, прежде всего, будут решаться вопросы о контроле границы восточной зоны Украины, то есть Донецкой и Луганской народных республик с Россией - будет он осуществляться именно этими республиками или, как предлагалось западными странами, она будет контролироваться нынешними украинскими властями. Кроме этого, как будет решаться вопрос с амнистией тех, кого Киев считает участниками конфликта. Очень много вопросов, которые должны конкретно решаться", - сказал РИА Новости Долгов.
Эксперт считает, что подписание "формулы Штайнмайера" приближает проведение саммита в "нормандском формате". "Подписание этого документа ускорит проведение саммита в "нормандском формате". Но оно не решает конкретные вопросы. Сам по себе факт подписания, конечно, позитивен, но конкретные решения будут решаться на высшем уровне ", - подчеркнул Долгов.
Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru