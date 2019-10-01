Эксперт прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера"

"Подписание "формулы Штайнмайера", безусловно, важный этап на пути урегулирования конфликта на востоке Украины, но остается ряд вопросов - как будет это реализовываться, как, прежде всего, будут решаться вопросы о контроле границы восточной зоны Украины, то есть Донецкой и Луганской народных республик с Россией - будет он осуществляться именно этими республиками или, как предлагалось западными странами, она будет контролироваться нынешними украинскими властями. Кроме этого, как будет решаться вопрос с амнистией тех, кого Киев считает участниками конфликта. Очень много вопросов, которые должны конкретно решаться", - сказал РИА Новости Долгов.