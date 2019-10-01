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РИА Новости

Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ

18:22 01.10.2019 (обновлено: 18:40 01.10.2019)
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CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
CC BY 2.0 / Council of Europe/ Ellen Wuibaux / Parliamentary Assembly, September 2019
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Делегация Польши в ПАСЕ намерена бойкотировать празднование 70-летия Совета Европы, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Это уже шестая страна. Работаем дальше!" — написал парламентарий в фейсбуке.
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Руководитель польской делегации Александр Поцей в комментарии телеканалу Newsone подтвердил эту информацию.
В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины официально отказалась от участия в Ассамблее из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами.
Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России в рамках организации. В ее состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Первым шагом группы станет отказ от празднования 70-летия ПАСЕ, поскольку, по их мнению, организация, "утратила авторитет в глазах миллионов жителей стран-участниц".
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ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Сразу после принятия такого решения глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть сессию. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
Дискриминационные меры против российских парламентариев ввели после возвращения Крыма в состав России.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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