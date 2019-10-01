Польша поддержала демарш Украины в ПАСЕ

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Делегация Польши в ПАСЕ намерена бойкотировать празднование 70-летия Совета Европы, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Это уже шестая страна. Работаем дальше!" — написал парламентарий в фейсбуке.

Руководитель польской делегации Александр Поцей в комментарии телеканалу Newsone подтвердил эту информацию.

В Страсбурге в понедельник началась осенняя сессия ПАСЕ. Новая делегация Украины официально отказалась от участия в Ассамблее из-за возвращения России, но продолжит консультации с партнерами.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила о создании постоянной группы "Балтик-плюс", основной задачей которой станет противодействие России в рамках организации. В ее состав войдут Украина, Литва, Латвия, Эстония и Грузия. Первым шагом группы станет отказ от празднования 70-летия ПАСЕ, поскольку, по их мнению, организация, "утратила авторитет в глазах миллионов жителей стран-участниц".

ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Сразу после принятия такого решения глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть сессию. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.