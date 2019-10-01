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РИА Новости

Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде

18:21 01.10.2019
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© Фото : Балтийский федеральный университет имени И. КантаВиртуальная экскурсия по китобойному судну "Скорый", созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта
Виртуальная экскурсия по китобойному судну Скорый, созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта
© Фото : Балтийский федеральный университет имени И. Канта
КАЛИНИНГРАД, 1 окт - РИА Новости. Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде создали виртуальную экскурсию по одному из знаковых магазинов советского периода "Альбатрос" и китобойному судну "Скорый", сообщила пресс-служба вуза.
"Научно-исследовательский центр социально-гуманитарной информатики БФУ совместно с музеем Мирового океана с февраля 2019 года осуществляет проект "Море советское". В Музее советского детства уже можно погрузиться в виртуальную реальность советского быта и побывать на палубе знаменитой китобойной флотилии", - рассказали в университете.
Магазин "Альбатрос" являлся частью сети, распространенной в СССР под названием "Берёзка". Его особенностью была возможность покупать иностранные товары за особые чеки Внешторгбанка – боны. В Калининграде основными посетителями магазина были моряки и их семьи. В БФУ рассказали, что 3D-реконструкция объектов магазина производилась на основе воспоминаний жителей области: моряков, ходивший в рейсы за границу, их жен и детей, продавцов магазина "Альбатрос".
© Фото : Балтийский федеральный университет имени И. КантаВиртуальная экскурсия по магазину "Альбатрос", созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта
Виртуальная экскурсия по магазину Альбатрос, созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта
© Фото : Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Виртуальная экскурсия по магазину "Альбатрос", созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта
С 1959 года в Калининграде базировалась китобойная флотилия "Юрий Долгорукий". База представляла собой плавучий завод, который обеспечивал приемку, разделку и переработку китов, добытых китобойными судами, хранение и частичную транспортировку продукции. Технологическое оборудование базы было запроектировано из расчета переработки за сутки 60 китовых туш общим весом до 3 тысяч тонн.
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На протяжении 1960-х годов китобойная база была одним из основных промысловых предприятий региона. Включала в себя плавбазу "Юрий Долгорукий", а также 18 китобойных судов. С помощью средств 3D-реконструкции была восстановлена палуба китобойного судна "Скорый".
Как рассказали в университете, экскурсии проводятся в Музее советского детства, который был недавно организован в одном из корпусов. В скором времени планируется разместить виртуальную реконструкцию в калининградском Музее мирового океана.
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