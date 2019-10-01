Виртуальную реконструкцию китобойного судна создали в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 1 окт - РИА Новости. Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде создали виртуальную экскурсию по одному из знаковых магазинов советского периода "Альбатрос" и китобойному судну "Скорый", сообщила пресс-служба вуза.

"Научно-исследовательский центр социально-гуманитарной информатики БФУ совместно с музеем Мирового океана с февраля 2019 года осуществляет проект "Море советское". В Музее советского детства уже можно погрузиться в виртуальную реальность советского быта и побывать на палубе знаменитой китобойной флотилии", - рассказали в университете.

Магазин "Альбатрос" являлся частью сети, распространенной в СССР под названием "Берёзка". Его особенностью была возможность покупать иностранные товары за особые чеки Внешторгбанка – боны. В Калининграде основными посетителями магазина были моряки и их семьи. В БФУ рассказали, что 3D-реконструкция объектов магазина производилась на основе воспоминаний жителей области: моряков, ходивший в рейсы за границу, их жен и детей, продавцов магазина "Альбатрос".

© Фото : Балтийский федеральный университет имени И. Канта Виртуальная экскурсия по магазину "Альбатрос", созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта © Фото : Балтийский федеральный университет имени И. Канта Виртуальная экскурсия по магазину "Альбатрос", созданная специалистами Балтийского федерального университета имени Канта

С 1959 года в Калининграде базировалась китобойная флотилия "Юрий Долгорукий". База представляла собой плавучий завод, который обеспечивал приемку, разделку и переработку китов, добытых китобойными судами, хранение и частичную транспортировку продукции. Технологическое оборудование базы было запроектировано из расчета переработки за сутки 60 китовых туш общим весом до 3 тысяч тонн.

На протяжении 1960-х годов китобойная база была одним из основных промысловых предприятий региона. Включала в себя плавбазу "Юрий Долгорукий", а также 18 китобойных судов. С помощью средств 3D-реконструкции была восстановлена палуба китобойного судна "Скорый".