Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием

ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан считает, что на сегодняшний день сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения является наиболее вероятным.

"Сегодня вариант с выходом (Великобритании из ЕС - ред.) без соглашения является наиболее вероятным, но тем не менее, британцам необходимо будет сказать, как они видят будущее", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.