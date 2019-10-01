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РИА Новости

Глава МИД Франции назвал "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием

18:20 01.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГлава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан
Глава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан
© РИА Новости / Антон Денисов
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Глава МИД Франции Ж.-И. Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 окт – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан считает, что на сегодняшний день сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения является наиболее вероятным.
"Сегодня вариант с выходом (Великобритании из ЕС - ред.) без соглашения является наиболее вероятным, но тем не менее, британцам необходимо будет сказать, как они видят будущее", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопросы депутатов Нацсобрания Франции.
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На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок - 31 октября - с соглашением или без.
Главная проблема соглашения Британии и ЕС сейчас - так называемый "бэкстоп". Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Опасаясь, что Джонсон, не ведя никаких переговоров, просто выведет Британию из ЕС без соглашения, парламентарии срочно провели законопроект, предписывающий премьеру при отсутствии нового соглашения с ЕС к 19 октября просить отсрочку Brexit на три месяца.
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Выход Британии из ЕвросоюзаBrexitЖан-Ив Ле ДрианМИД Франции‎ВеликобританияФранцияВ мире
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