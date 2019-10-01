Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Капустина, погибшего после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке, отметив, что он был настоящим профессионалом в области юстиции.

Как ранее сообщил СК, Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Во вторник он организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке и получил смертельное ранение от одного из посетителей. Злоумышленника сразу же задержали, его допрашивают. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело. У погибшего остались жена и ребенок.

"Владиславу Владимировичу было всего 42 года... Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России – настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями. Всегда тактичный и болеющий душой за порученное дело", - говорится в тексте соболезнований.

© Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин © Фото : СК Российской Федерации Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин

Бастрыкин подчеркнул, что гибель полковника юстиции Капустина стала ощутимой потерей для всего ведомства.

"Вклад Владислава Капустина в общее дело по обеспечению восстановления прав граждан не будет забыт. Его имя навсегда войдет в когорту офицеров, отдавших жизнь за свою принципиальность и честность", - отметил председатель СК РФ.