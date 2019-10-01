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РИА Новости

Бастрыкин назвал погибшего сотрудника СК настоящим профессионалом

18:15 01.10.2019
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© АГН "Москва"Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
© АГН "Москва"
Место нападения на сотрудника СК РФ в Москве
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким полковника юстиции Владислава Капустина, погибшего после нападения у проходной ведомства в Техническом переулке, отметив, что он был настоящим профессионалом в области юстиции.
Как ранее сообщил СК, Капустин скончался в больнице, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения. Во вторник он организовывал прием граждан у проходной ведомства в Техническом переулке и получил смертельное ранение от одного из посетителей. Злоумышленника сразу же задержали, его допрашивают. По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело. У погибшего остались жена и ребенок.
"Владиславу Владимировичу было всего 42 года... Следователь, прокурор, старший инспектор центрального аппарата СК России – настоящий профессионал в области юриспруденции, не растерявший за годы службы человеческих качеств, и талантливый аналитик, обладавший огромным опытом и знаниями. Всегда тактичный и болеющий душой за порученное дело", - говорится в тексте соболезнований.
© Фото : СК Российской ФедерацииОфицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
© Фото : СК Российской Федерации
Офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин
Бастрыкин подчеркнул, что гибель полковника юстиции Капустина стала ощутимой потерей для всего ведомства.
"Вклад Владислава Капустина в общее дело по обеспечению восстановления прав граждан не будет забыт. Его имя навсегда войдет в когорту офицеров, отдавших жизнь за свою принципиальность и честность", - отметил председатель СК РФ.
По словам Бастрыкина, ни одно преступление против тех, кто стоит на страже интересов граждан и государства, не должно оставаться безнаказанным. Он добавил, что следователи в кратчайшие сроки досконально установят картину произошедшего, а действия нападавшего получат свою правовую оценку согласно уголовному законодательству.
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Убийство сотрудника СК в МосквеВладислав КапустинСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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