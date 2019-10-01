Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".

"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.