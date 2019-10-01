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РИА Новости

Газопровод "Северный поток — 2" построили на 83%

18:13 01.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочие на участке строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83%, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
"Продолжается строительство газопровода "Северный поток — 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяженности", - говорится в сообщении.
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Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер компании - "Газпром".
Северный поток — 2
Вчера, 11:18РИА Новости
"Северный поток — 2"
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Nord Stream 2Северный поток-2ГазпромРоссияЭкономика
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