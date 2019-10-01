В МВД рассказали подробности ДТП во Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Виновником аварии с шестью пострадавшими во Владимирской области утром во вторник, по предварительным данным, стал грузовик, выехавший на полосу встречного движения, сообщило УМВД по региону.

Авария произошла около 8.00 мск во вторник на 184-м километре автодороги М7 "Волга". По предварительной информации, столкнулись два грузовика и микроавтобус "Газель". Пострадали шесть человек – водители грузовых авто, один пассажир грузовика и три пассажира "Газели".

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "Freightliner", житель Ленинградской области, 1979 года рождения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с микроавтобусом "ГАЗ-А65R33", за рулем которого находился водитель 1970 года рождения, житель Московской области, и автомобилем "Volvo" под управлением жителя Пермского края, 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

УМВД уточняет, что в настоящий момент четверо пострадавших госпитализированы, двое направлены на амбулаторное лечение.

"По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - информирует ведомство.